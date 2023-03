Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, 16-Jähriger fährt gegen Baum - Bassum, Zwei Einbrüche in Werkstatt und Scheune - Sulingen, Zwei ungeklärte Verkehrsunfallfluchten ---

Diepholz (ots)

Weyhe / OT Leeste - Diebstahl von Autoreifen

In der Zeit von Montag, 22:00 Uhr, bis Dienstag, 06:00 Uhr, montierten Unbekannte mehrere Reifen zweier geparkter Autos in der Schulstraße ab und entwendeten diese. Die beiden Fahrzeuge waren in Höhe der Hausnummer 40 geparkt. Möglicherweise wurden die Täter gestört. Hinweisgeber mögen die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80 66-0, verständigen.

Weyhe / OT Kirchweyhe - 16-Jähriger fährt gegen Baum

Ein 16-jähriger Weyher nutzte am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, den nicht zugelassenen PKW eines Bekannten, um damit eine Spritztour zu machen. Diese endete abrupt, als er in einer Kurve der Straße Am Bahnhof die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und mit einem Straßenbaum kollidierte. Der Teenager verletzte sich leicht. Ein gleichaltriger Beifahrer blieb unverletzt. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000EUR. Altersentsprechend war der Fahrer noch nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Polizeibeamten stellten zudem fest, dass der 16-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben dürfte. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein.

Syke / Sörhausen - Zeugenaufruf nach Fahrerflucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein bisher noch Unbekannter an der Sörhausener Straße einen schwarzen VW Passat angefahren, einen erheblichen Sachschaden angerichtet und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der beschädigte PKW stand ordnungsgemäß in Höhe der Hausnr. 11 geparkt. Als der Besitzer am nächsten Morgen zu seinem Auto ging, musste er feststellen, dass in der Nacht jemand gegen seinen Passat gefahren war und diesen knapp 20 Meter verschoben hatte. Nachbarn gaben an, gegen 03.30 Uhr, einen lauten Knall gehört zu haben, konnten diesen aber nicht zuordnen. Wer Hinweise zu dieser Fahrerflucht geben kann, wird gebeten, die Polizei in Syke, Tel. 04242 / 9690, zu informieren.

Bassum - Zwei Einbrüche in Werkstatt und Scheune

In der Zeit von Montag, 20.00 Uhr, bis Dienstag, 08:30 Uhr, drangen noch unbekannte Täter gewaltsam in eine Werkstatt eines landwirtschaftlichen Hofes in der Straße Am Lohberg ein und entwendeten hieraus Werkzeug. Des Weiteren wurde durch die Unbekannten eine Scheune eines weiteren landwirtschaftlichen Hofes in Högenhausen gewaltsam geöffnet. Nach Angaben des Geschädigten sei dies zwischen Montag, 21:00 Uhr und Dienstag, 09:30 Uhr, geschehen. Die Täter entwendeten ebenfalls Werkzeug. In beiden Fällen, sucht die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Wagenfeld - Anwohner überrascht Dieb

Am Mittwoch, gegen 02:00 Uhr, wurde ein 24-jähriger Bewohner eines landwirtschaftlichen Hofes in der Straße Zum Neustädter Moor durch ungewöhnliche Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Als der junge Mann diesen nachging und sich nach draußen begab, bemerkte er eine unbekannte Person, welche gerade eine der Scheunen verließ und anschließend davonlief. Der 24-Jährige verständigte sofort die Polizei, welche umgehend eine Fahndung einleitete, die flüchtige Person aber nicht mehr auffinden konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte der Täter kein Stehlgut erlangen. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 971-0, entgegen.

Sulingen - Zwei ungeklärte Verkehrsunfallfluchten

Am 28.03.2023, zwischen 10:55 und 11.30 Uhr, kam es in Sulingen, in der Georgstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten Pkw Ford Fiesta. Der Unfallverursacher entfernte sich danach jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von geschätzt 400 Euro zu kümmern. Zwischen 12:00 Uhr und 12:45 Uhr kam es dann zu einer zweiten Verkehrsunfallflucht. Im Kornblumenweg in Sulingen, fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mutmaßlich vorwärts vom seitlichen Parkstreifen nach links auf die Fahrbahn und beschädigte dabei den vor ihm geparkten Ford Fusion. Dieser Pkw wurde durch die Kollision noch vorne auf einen Baum geschoben. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher, so dass der Schaden in Höhe von geschätzt 1.500 Euro nicht beglichen werden kann. Die Polizei Sulingen (Tel.: 04271/949-0) sucht nach Zeugen des Unfalls.

