POL-DH: --- Polizei gibt Tipps für die beginnende Fahrradsaison

Polizei gibt Tipps für die beginnende Fahrradsaison

Seit mehreren Jahren erhöht sich der Anteil der Fahrräder und insbesondere der Anteil an Pedelecs/E-Bikes auf deutschen Straßen. Leider werden Fahrradfahrer bei Unfällen oft erheblich verletzt. Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Diepholz rät vor Fahrtantritt grundsätzlich das Fahrrad auf die Verkehrssicherheit zu überprüfen. Des Weiteren sollten die Verkehrsregeln beachtet und die Radwege sowie die richtige Straßenseite benutzt werden. Das Telefonieren und das Fahren unter Alkoholeinfluss sollte unterbleiben, da dies die Unfallgefahr erhöht und zu rechtlichen Konsequenzen führen kann. Weiterhin rät die Polizei sich rücksichtsvoll im Straßenverkehr zu verhalten. Abbiegende Pkw und Lkw sollten jederzeit im Blick behalten werden, damit man nicht in den "toten Winkel" dieser Fahrzeuge gerät. Ein gut sitzender Helm sollte fester Bestandteil bei einer Radtour, nicht nur bei Kindern, sein. Dieser kann vor schweren Kopf- und Hirnverletzungen schützen und Leben retten.

Das Präventionsteam gibt zudem Tipps zur richtigen Sicherung Ihres Fahrrades. Schließen Sie den Rahmen ihres Rades mit einem stabilen Fahrradschloss, möglichst aus gehärtetem Spezialstahl und massivem Schließsystem, stets an fest verankerte Gegenstände an. Auch innerhalb von Garagen oder anderen Unterständen ist das Anschließen sinnvoll. Nehmen Sie nach dem Abstellen leichtabnehmbare Teile, wie etwa Akkus und Klemmbeleuchtungen mit. Wenn Sie den aufgeführten QR-Code (siehe Foto) mit ihrem Mobiltelefon scannen, gelangen Sie zu einem digitalen Fahrradpass, in dem Sie alle wichtigen Informationen rund um Ihr Rad speichern können und im Fall eines Diebstahls parat haben. Dies erleichtert die polizeiliche Fahndungsausschreibung. Zudem erhalten Sie dort weitere Informationen rund um das Thema Prävention. Über die Internestseite www.polizei-beratung.de können Sie ebenfalls zum Fahrradpass gelangen.

