POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 01.04.2023

Verschiedene Einbrüche in Firmenfahrzeuge im Bereich Bassum

In Bassum wurde in der Nacht vom 30.03.2023 zum 31.03.2023, in der Zeit zwischen 17:00 - 07:00 Uhr in drei Firmenfahrzeuge eingebrochen, sowie in der gleichen Nacht in Bassum-Dimhausen in 4 Firmentransporter. Es wurden in allen Fällen diverse, zum Teil auch hochwertige Akku-Arbeitsgeräte entwendet. Es entstanden Sach- und Diebstahlsschäden in einer Gesamthöhe von ca. 23.000,00 Euro.

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Martfeld

Die 21-jährige Martfelderin möchte am Freitag, den 31.03.2023, gegen 07:30 Uhr, in Marfeld, mit ihrem PKW Mitsubishi aus der Einfahrt des Grundstückes auf den Hollener Weg fahren. Dabei übersieht sie den 21-jährigen Buchhausen-Vilsener mit seinem Ford Transporter. Es kommt zum Zusammenstoß, bei welchem sich die 21-jährige Martfelderin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9.200,00 Euro.

