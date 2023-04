Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 02.04.2023

Diepholz (ots)

PK Weyhe

Verdacht des bandenmäßigen Ladendiebstahls in Stuhr Am 01.04.2023 gegen 14 Uhr kommt es in einem Baumarkt in Stuhr zu einem Ladendiebstahl, bei dem zwei Personen durch einen Ladendetektiv dabei beobachtet werden konnten, wie sie Waren in ihre Jacken stecken. Beim Verlassen des Objektes können die Täter durch Angestellte des Baumarktes gestellt werden.

Im weiteren Verlauf können in unmittelbarer Nähe zwei weitere Personen in einem Fahrzeug angetroffen werden, welche augenscheinlich in Verbindung mit den beiden Tätern stehen. Diese versuchen sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Eine Person flüchtet fußläufig und stößt dabei mit dem ebenfalls anwesenden Ladendetektiv zusammen. Dieser stürzt zu Boden und verletzt sich dadurch leicht. Die andere Person konnte mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung flüchten.

Gegen die Täter wurden Strafverfahren wegen bandenmäßigen Ladendiebstahls und Körperverletzung eingeleitet.

PK Syke

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Bassum Am Samstag, 01.04.2023 gegen 22:00 Uhr, kommt es auf der Hauptstraße (L 332) in Bassum zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wird.

Hierbei missachtet ein 54-jähriger Bassumer, der mit seinem Pkw (Mercedes) linksseitig in die Straße Röllinghausen abbiegen will, den Vorrang eines ihm entgegenkommenden Pkws (Mercedes Benz) eines 47-jährigen Sykers, welcher die Hauptstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung befährt.

Dieser versucht einen Zusammenstoß zu vermeiden, indem er mit seinem Fahrzeug nach links ausweicht. Es kommt zum Zusammenstoß mit dem hinter dem Mercedes fahrenden Pkw (Toyota). Durch den Aufprall wird die 57-jährige Beifahrerin des Toyotas leicht verletzt und vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entsteht Sachschaden in einer Höhe von ca. 30.000 Euro.

