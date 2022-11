POL-PDKL: Pkw-Dieb auf der A 63 geschnappt

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde auf einem Grundstück in der Luitpoldstraße ein Fahrrad gestohlen. Der Dieb gelangte durch ein Schiebetor auf das Grundstück und entwendete das unter einem Carport abgestellte Fahrrad. Es handelte sich um ein schwarzes Mountainbike mit blauer Aufschrift des Markennamens "Cube". Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter ...

