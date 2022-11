Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bei Hausfriedensbruch auch Ladendiebstahl aufgeklärt

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Bei der Aufnahme eines Hausfriedensbruchs in einem Supermarkt am Donnerstagnachmittag wurde höchstwahrscheinlich auch ein vorangegangener Ladendiebstahl aufgeklärt. Der 44-jährige Tatverdächtige aus dem Donnersbergkreis betrat einen Einkaufsmarkt in der Kaiserslauterer Straße, obwohl ihm für das Geschäft bereits ein Hausverbot ausgesprochen wurde. Bei einer im Rahmen der Anzeigenaufnahme durchgeführten Durchsuchung, wurde in seiner Jackentasche ein ungeöffneter Getränkekarton mit Wein aufgefunden. Der Mann gab an, diesen in einem anderen Geschäft zuvor gekauft zu haben, konnte aber keinen Kassenbon vorweisen. Die dortigen Kassenmitarbeiter gaben jedoch an, ihn nicht abkassiert zu haben. Eine Bestandsüberprüfung ergab einen Fehlbestand von genau einem Stück dieser Ware. Der Mann wurde neben dem Hausfriedensbruch nun auch wegen Diebstahl angezeigt. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. |pirok

