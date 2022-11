POL-PDKL: Fahrraddiebstahl

Kaiserslautern (ots) - Vom Dienstagnachmittag bis in die Nachtstunden wurden im Stadtbereich Kaiserslautern mehrere Fahrzeuge angegangen. Die Täter gelangten durch Einschlagen oder Beschädigen von Autoscheiben in das Fahrzeuginnere und durchwühlten dieses jeweils nach Wertgegenständen. Insbesondere betroffen waren Autos, die in Seitenstraßen zwischen der Eisenbahnstraße und der Richard-Wagner-Straße abgestellt ...

mehr