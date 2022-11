POL-LDK: weitere Geschädigte melden sich nach Zeugenaufruf bei der Polizei + Spiegelunfall im Begegnungsverkehr endet mit Blutentnahme + Durch Fenster eingestiegen + Unfallfluchten

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg (ots)

Dillenburg- weitere Geschädigte melden sich nach Zeugenaufruf bei der Polizei

Bereits in der vergangenen Woche berichtete die Polizei über zerkratzte Autos in der Bismarckstraße. Im Anschluss meldeten sich weitere Geschädigte bei den Dillenburger Ordnungshüter und erstatteten Anzeigen wegen Sachbeschädigung. Demnach zerkratzten Unbekannte am 15.11.2022, zwischen 18:20 Uhr und 21:45 Uhr vier Autos. Diese parkten am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 10. Die Vandalen beschädigten alle vier bekanntgewordenen Fahrzeuge auf der Beifahrerseite. Der Gesamtschaden wird nun mit 2.300 Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Bismarckstraße gemacht haben, werden nochmals gebeten, die Polizei in Dillenburger unter Tel.: (02771) 9070 zu kontaktieren.

Bischoffen-Niederweidbach: Findling verschoben

Ein Lkw-Fahrer fuhr am Dienstagmorgen (22.11.2022) mit seinem Sattelauflieger die Straße "Am Schwarzacker" talwärts. In einer Rechtskurve in Höhe der Hausnummer 12 kam der Sattelschlepper gegen einen Findling und verschob diesen von seiner ursprünglichen Stelle rund 1,5 Meter talwärts. Die Polizei beziffert den Schaden mit 50 Euro. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer hat den Unfall gestern Morgen gegen 07:15 Uhr beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Lkw oder dessen Fahrer geben? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Hohenahr- Spiegelunfall im Begegnungsverkehr endet mit Blutentnahme

Gestern Abend (22.11.2022) fuhr ein 26-jähriger Biebertaler mit seinem grauen VW Arteon auf der Landesstraße 3053 von Erda in Richtung Hohensolms. Auf dieser Strecke kam ihm um 19:30 Uhr ein grauer Pkw mit ausländischer Zulassung entgegen. Im Begegnungsverkehr berührten sich die Außenspiegel der beiden Autos. Es entstand ein Schaden von insgesamt 350 Euro. Der Unfallfahrer flüchtete zunächst. Der VW-Fahrer informierte die Polizei. Im Nahbereich trafen die Herborner Ordnungshüter den, offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehenden, Unfallfahrer an. Ein Atemalkoholtest brachte es auf über zwei Promille. Der 38-Jährige musste mit zur Polizeiwache. Dort erfolgte eine Blutentnahme durch einen hinzugezogenen Arzt. Seinen Rausch musste der ukrainische Fahrzeugführer in den Zellen der Polizeistation ausschlafen.

Herborn- Seat gestreift

Ein Unbekannter streifte in der Straße "Am Eichelberg" einen schwarzen Seat und flüchtete. Zwischen Mittwochnachmittag (16.11.2022), 16:30 Uhr und Donnerstag (17.11.2022), 14:10 Uhr beschädigte ein Unfallfahrer offenbar beim Ein- oder Ausparken einen in Höhe der Hausnummer 5 parkenden Seat Altea. Er verursachte einen rund 650 Euro teuren Schaden an der hinteren Stoßstange und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfallfahrer, der offensichtlich in einem blauen Fahrzeug unterwegs war, erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar: 9.200 Euro Schaden / Unfallverursacher flüchtet

Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 277 am 16.11.2022 sucht die Wetzlarer Polizei den Unfallfahrer sowie Zeugen. Gegen 07:05 Uhr fuhren mehrere Autos hintereinander auf der B277 von Aßlar in Richtung Wetzlar. Das erste Fahrzeug bremste vor dem Kreisverkehr in Höhe der Berliner Straße ab. Offenbar aufgrund nicht genügend eingehaltenem Sicherheitsabstand krachten die vier dahinterfahrenden Autos ineinander. Ein schwarzer Audi A4, ein blauer Kia Ceed, ein schwarzer Ford Mustang GT und ein silberner VW Golf wurden hierbei beschädigt. Der Gesamtschaden wird mit 9.200 Euro beziffert. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls, sowie den Autofahrer, der am Kreisverkehr abbremsen musste und seine Fahrt dann fortsetzte. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Leun- Durch Fenster eingestiegen

Im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr verschafften sich Diebe am Dienstag (22.11.2022) Zutritt zu einem Wohnhaus in der Falkenstraße. Sie hebelten ein Fenster auf, gelangten in die Wohnräume und durchwühlten Schränke in Wohn- und Schlafzimmer, sowie der Küche. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der Schaden am Fenster kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 zu kontaktieren.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

