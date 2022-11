POL-LDK: A5 bei Bad Nauheim: Mercedes mit diversen Unfallschäden kontrolliert - Polizei bittet um Hinweise

Dillenburg (ots) - Herborn- Parkplatzrempler Zwischen 09:15 Uhr und 09:25 Uhr touchierte ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken am Samstag (19.11.2022) einen auf dem Parkplatz des Herkules-Baumarktes in der Au stehenden schwarzen Skoda am Kotflügel hinten links. Die Reparatur des Kodiaq wird rund 2.500 Euro kosten. Der Unfallfahrer flüchtete ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen, die Hinweise zu dem ...

