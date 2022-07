Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Fehler beim Abbiegen

Am Montag bog ein 23-Jähriger in Salach falsch in eine Straße ab.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit einem Ford in der Schadstraße. Er bog von dort in einem weiten Bogen nach rechts in die Fürsteneckerstraße ab. Dabei übersah er wohl einen Lkw, der aus der Fürsteneckerstraße kam. Die Fahrzeuge kollidierten im Bereich der Einmündung. Die Polizei ermittelt nun den genauen Hergang des Unfalls. Sie schätzt den Sachschaden am Ford auf etwa 7.000 Euro, am Lkw auf etwa 3.000 Euro. Der Ford war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Hinweis der Polizei:

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

++++1308410

Andrea Wagner, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell