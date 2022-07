Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unachtsam bei "Stop and go"

Am Montag fuhr eine Frau im Berufsverkehr in Heidenheim auf.

Ulm (ots)

Gegen halb 8 staute sich der Verkehr in der Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Der Berufsverkehr zwang die Fahrerinnen und Fahrer zum ständigen Anhalten und wieder Anfahren. Auf Höhe eines Supermarktes bremste der Fahrer eines Skoda bis zum Stillstand seines Autos. Die hinter ihm fahrende Frau in einem VW bremste ebenfalls. Ein Renault-Fahrer übersah wohl, dass der Verkehr nicht mehr floss und fuhr auf den VW auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf den Skoda geschoben. Die 25-Jährige im VW erlitt dadurch leichte Verletzungen. Sie wurde durch Rettungskräfte zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt nun den genauen Hergang und die Unfallursache. Sie schätzt den Sachschaden an den drei Autos auf insgesamt 14.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

