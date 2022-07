Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Einbruch

Am Sonntag drang ein Unbekannter in einen Discounter in Uhingen ein.

Ulm (ots)

Um 15:36 Uhr hebelte ein bislang Unbekannter ein Fenster zum Leergutlager eines Discounters in der Bleichereistraße aus der Verankerung. Der Mann kletterte in das Gebäude. Dadurch löste er einen lauten Alarm aus. Vermutlich dadurch gestört verließ er nach gut einer Minute das Gebäude wieder, ohne Gegenstände mitzunehmen. Er hinterließ einen Schaden am Fenster von etwa 300 Euro. Die Polizei Uhingen (07161/93810) ermittelt nun nach dem Mann.

Vorbeugung:

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

