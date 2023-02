POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Streifschaden an geparkten PKW

Bad Hönningen (ots) - Wie der Polizeiinspektion in Linz erst jetzt gemeldet wurde, versuchten im Laufe des Januar unbekannte Täter zwei Türen zu einem Reisebüro in der Bahnhofstraße aufzuhebeln. Der Tatzeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 ...

