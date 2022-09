POL-F: 220901 - 1009 Frankfurt-Oberrad: Handyraub mit Pfefferspray

Frankfurt (ots) - (lo) Am Dienstag (30. August 2022) wurde ein 33-jähriger Mann am Hauptbahnhof bestohlen. Gegen 23:50 Uhr verwickelten zwei Männer den Geschädigten in ein Gespräch. Währenddessen tanzte ihn der 21-jährige Beschuldigte an und entwendete seine Geldbörse und Mobiltelefon. Bevor der 33-Jährige ...

