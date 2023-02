Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Vermisste Jugendliche nach Suchmaßnahmen aufgefunden

Betzdorf (ots)

Zu einem Großeinsatz der Polizei Betzdorf gemeinsam mit der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain kam am heutigen Vormittag. Nach einer Vermisstenmeldung am gestrigen frühen Abend war eine 15-jährige Jugendliche aus der VG Betzdorf-Gebhardshain abgängig. Als das Mädchen am Morgen noch nicht ins elterliche Haus zurückgekehrt war, setzte die PI Betzdorf in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr umfangreiche Suchmaßnahmen, insbesondere im Waldbereich zwischen Betzdorf und Dauersberg, an. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräfte sowie einer Drohne und Hunden im Gelände unterwegs. Flankierend wurden polizeiliche Ermittlungen eingeleitet, um Hinweise auf den Aufenthaltsort der Jugendlichen zu gewinnen. Die 15-Jährige konnte schließlich gegen 14:20 Uhr in der Betzdorfer Innenstadt durch einen Beamten der hiesigen Inspektion wohlbehalten aufgegriffen werden.

