Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Taschendiebstähle in Syke, Bassum und Twistringen - Werkzeugdiebstähle in Mellinghausen und Schwaförden ---

Diepholz (ots)

Mellinghausen und Schwaförden - Werkzeugdiebstähle

In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen Unbekannte die verschlossene Eingangstür einer Werkstatt in Mellinghausen, Ohlendorfer Straße, auf und entwendeten drei akkubetriebene Werkzeuge der Marke Makita (Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ladegerät, Winkelschneider) im Wert von ca. 700 Euro. Am Montag, in der Zeit 08:00 Uhr bis 21:00 Uhr, entwendeten ebenfalls Unbekannte aus einer unverschlossenen Werkstatt eines Lohnunternehmens in Schwaförden, Sulinger Straße, Werkzeuge der Marken Stihl und Makita. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen - Diebstahl von Baustelle

Von einer Baustelle in Sulingen, Kornstraße (Wohnmobilstellplatz am Stadtsee) entwendeten Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag diverse zum Teil bereits verlegte Erdkabel. Weiter versuchten sie erfolglos einen Baucontainer aufzubrechen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Hinweise nimmt auch hier die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Scheunenbrand

Am Dienstagabend gegen 19.10 Uhr kam es bislang unbekannten Gründen zu einem Scheunenbrand im Ortsteil Engeln. Als die Feuerwehr und die Polizei am Brandort eintrafen, stand die Scheune bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr begann den Brand zu löschen und sicherte das angrenzende Wohnhaus vor dem Übergreifen des Feuers auf das Haus. Die beiden Hausbewohner hatten sich bereits unverletzt aus dem Haus begeben. Die mit Stroh und Arbeitsgeräten gefüllte Scheune brannte komplett nieder. Die Polizei hat nach Beendigung der Löscharbeiten den Brandort beschlagnahmt und hat mit den ersten Ermittlungen zur Brandursache begonnen. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden rund 200000 Euro.

Syke - Bassum - Twistringen - Taschendiebstähle

Am Dienstag wurden in den ALDI-Märkten in Syke, Bassum und Twistringen Portemonnaies gestohlen. Alle Bestohlenen hatten die Geldbörsen in Einkaufstaschen oder in der Jacke und haben den Diebstahl erst beim Bezahlen an der Kasse bemerkt. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist nicht bekannt. Die Polizei rät, "achten Sie auf Ihre Wertsachen, tragen sie sie so eng wie möglich am Körper und lassen sie sie auf keinen Fall unbeaufsichtigt in einer Tasche im Einkaufswagen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell