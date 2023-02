POL-PPRP: Verkehrsschild beklebt

Ludwigshafen (ots) - An der Kreuzung Prälat-Claire-Straße/ Mannheimer Straße kam es am 20.02.2023, gegen 14:20 Uhr, zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und einem Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß war der Radfahrer gestürzt und verletzte sich mutmaßlich im Bereich der Schulter. Beim Eintreffen der Polizei war der Mann bereits geflüchtet. Sein Rad hatte er an der Unfallstelle zurückgelassen. An diesem ...

