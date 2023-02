POL-OE: Ohne Versicherungsschutz mit dem E-Scooter unterwegs

Attendorn (ots) - Am Montag (13. Februar) haben sich unbekannte Täter gegen 01:30 Uhr Zugang zu einem Betriebsgelände in der Siemensstraße in Ennest verschafft. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangten sie über das Dach in eine der Betriebshallen und durchsuchten die Lagerräume nach diversen Baumaterialen. Anschließend luden sie Kupfermaterial in einen weißen Kastenwagen und verließen den Tatort in unbekannte ...

