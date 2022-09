Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Fälle von Taschendiebstahl in Supermärkten

Ludwigshafen (ots)

Gleich zwei Fälle von Taschendiebstahl ereigneten sich am Dienstag (27.09.2022) in Ludwigshafen. Gegen 13.30 Uhr wollte eine 64-jährige Frau in einem Discounter in der Ludwigstraße Lebensmittel kaufen. Ihre Handtasche hängte sie an ihren Einkaufswagen. Im Verlauf bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel aus der Handtasche entwendet wurde. In einem Kiosk in der Hauptstraße erledigte ein 77-Jähriger gegen 16.00 Uhr ebenfalls einen Einkauf. Beim Wegfahren legte der Mann seinen Einkaufsbeutel mitsamt der Geldbörse in seinen Fahrradkorb. Vermutlich wurde der Beutel in der Zeit zwischen Aufsteigen und Wegfahren gestohlen. In beiden Fällen befand sich sowohl Bargeld als auch diverse Karten und Ausweise in den Geldbeuteln.

Wer hat etwas beobachtet und kann Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei, um sich vor Taschendieben zu schützen:

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Tipps wie sie sich vor Dieben und Betrügern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de

