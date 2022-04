Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Kinder im Gleisbereich am Haltepunkt Mannheim-Waldhof - Achtung Lebensgefahr!

Mannheim (ots)

Dienstagabend (19. April) meldete ein Zeuge der Polizei, dass mehrere Kinder am Haltepunkt Mannheim-Waldhof Gegenstände auf die Gleise legen würden.

Um Gefahren für die Kinder so schnell wie möglich zu minimieren, wurden umgehend alle Gleise in diesem Bereich gesperrt. Weiterhin begaben sich mehrere Streifen von Landes- und Bundespolizei zum Haltepunkt.

Die Kinder im Alter von 8, 10 und 11 Jahren konnten vor Ort angetroffen werden. Ein weiterer 8-jähriger Junge befand sich bereits wieder bei seinen Erziehungsberechtigten.

Die Beamten warnten die Erziehungsberechtigten in persönlichen Gesprächen eindringlich vor den Gefahren, eines solch leichtfertigen Spielens im Gleisbereich. Gegenstände, die von Zügen überrollt werden, können splittern und Umstehende schwer verletzen. Züge durchqueren den Haltepunkt teilweise mit bis zu 160 km/h. Kinder, die in ihr Spielen vertieft sind, sind dadurch schnell in Lebensgefahr.

Erziehungsberechtigte können sich kindgerecht unter www.olis-bahnwelt.de oder www.bundespolizei.de über die Gefahren und das richtige Verhalten auf Bahnanlagen informieren.

In diesem Fall ist glücklicherweise keins der Kinder verletzt worden und die Bahnstrecke konnte nach etwa einer halben Stunde wieder freigegeben werden.

Nach bisherigen Ermittlungen ist der Deutschen Bahn ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro aufgrund eines zerstörten Signals entstanden.

