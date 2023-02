Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ladendieb durch Zeugen gestellt

Attendorn (ots)

Am Dienstag (14. Februar) hat sich gegen 16:50 Uhr ein Ladendiebstahl in einem Elektronikgeschäft in der Finnentroper Straße in Attendorn ereignet. Dabei entwendete ein 36 Jahre alter Mann mehrere hochwertige Kopfhörer aus dem Ladenbereich und passierte den Ausgang, ohne die Ware zu bezahlen. Als der akustische Alarm auslöste, flüchtete der Täter zunächst. Zwei Zeugen folgten dem Mann. Sie holten ihn ein und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei dem Täter stellten die Beamten Diebesgut im vierstelligen Eurobereich sicher. Dieses wurde dem Ladeninhaber wieder übergeben. Der 36-Jährige wurde zunächst zur Polizeiwache in Attendorn und anschließend auf Anordnung der Staatsanwaltschaft nach Olpe in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige.

