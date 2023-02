Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach Firmeneinbruch gesucht

Attendorn (ots)

Am Montag (13. Februar) haben sich unbekannte Täter gegen 01:30 Uhr Zugang zu einem Betriebsgelände in der Siemensstraße in Ennest verschafft. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangten sie über das Dach in eine der Betriebshallen und durchsuchten die Lagerräume nach diversen Baumaterialen. Anschließend luden sie Kupfermaterial in einen weißen Kastenwagen und verließen den Tatort in unbekannte Richtung. Neben dem Beuteschaden im fünfstelligen Eurobereich entstand Sachschaden am Gebäude. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell