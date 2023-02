Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall zwischen Omnibus und PKW

Kirchhundem (ots)

Am Montag (13.02.2023) kam es um 11:33 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L553 in Höhe der Ortslage Selbecke. Eine 83-jährige Autofahrerin war in einem Kurvenbereich mit einem entgegenkommenden Omnibus zusammengestoßen.

In dem Omnibus befanden sich zu dieser Zeit zwanzig Schulkinder im Alter zwischen 10 und 12 Jahren. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 83-Jährige leicht. Vor Ort wurden zunächst acht Kinder rettungsdienstlich betreut. Letztlich wurden zwei der Kinder und die Autofahrerin mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die sechs übrigen Kinder sowie alle anderen Schüler wurden mit einem Ersatzbus zurück zur Schule gebracht und in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Der Busfahrer blieb ebenfalls unverletzt.

Die L553 war während der Unfallaufnahme bis etwa 13:45 Uhr voll gesperrt und eine Umleitung wurde eingerichtet. An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren bis mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell