POL-OE: Verkehrsunfall in Hülschotten

Attendorn (ots) - Am Freitag (10.02.2023) kam es um 13:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Biggen. Als ein 30-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug rückwärts aus einer Parklücke in die Straße einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem vorbeifahrenden PKW eines 37-Jährigen. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein ...

