Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 17-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Drolshagen (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem 17-jährigen Motorrollerfahrer und einer 45-jährigen Pkw-Fahrerin hat sich am Montag (13. Februar) gegen 16 Uhr auf der Eichener Straße (L 351) ereignet. Dabei befuhr eine Autofahrerin die Straße in Richtung B 55 und beabsichtigte nach links, in eine Hofeinfahrt abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 17-Jähriger mit einem Motorroller die Straße in entgegengesetzter Richtung. Als die 45-Jährige zum Einbiegen ansetzte, kollidierte sie mit dem Krad des 17-Jährigen. Der Jugendliche stürzte und verletzte sich. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell