LPI-J: Überholvorgang endet im Graben

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Auf der Kreisstraße zwischen Bibra und Eichenberg ereignete sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades war aus Bibra kommend unterwegs. In einer Kurve kommt es dann zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Traktor. In der weiteren Folge geriet der Kradfahrer beim Sturz unter den Traktor und wird schwer verletzt. Der 16-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: ...

