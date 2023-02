LPI-SHL: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Hildburghausen (ots) - Das vergangene Wochenende nutzten bislang unbekannte Täter um ihre Graffiti sichtbar an Gebäuden in Hildburghausen anzubringen. Sie beschmierten die Fassaden einer Schule sowie einer Turnhalle in der Waldstraße. Zudem "verzierten" sie die Stirnseite eines Wohnblocks in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße. Nachdem die Schmierereien am Montag entdeckt wurde, informierte man die Polizei. Sachdienliche ...

