LPI-SHL: Von Straße abgekommen

Schmalkalden (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 05.01.2023 bis 05.02.2023 gewaltsam Zutritt in ein Gartenhaus in der Notstraße in Schmalkalden. Die Einbrecher entwendeten einen Beamer und eine Spielkonsole im Gesamtwert von ca. 1.200 Euro. Zudem verursachten sie einen Sachschaden von mindestens 1.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03693 591-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

