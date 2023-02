LPI-SHL: Zigarettenautomat gesprengt

Oberhof (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte beim Ausparken mit einem in der Theo-Neubauer-Straße in Oberhof geparkten Nissan. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verließ der Unbekannte die Unfallstelle in unbekannte Richtung. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Suhler Polizei (03681 369-0) in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

