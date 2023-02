POL-PPRP: Unfall in der Prälat-Claire-Straße

Ludwigshafen (ots) - Mehrere Einbrüche wurden am Montag der Polizei in Ludwigshafen gemeldet. Zwischen dem 18.02.2023, 14 Uhr, und dem 20.02.2023, 8:50 Uhr, gelang es Unbekannten in der Wredestraße gewaltsam in ein Rasierer-Fachgeschäft einzudringen. Aus dem Laden wurde Ware im Wert von etwa 20.000 Euro gestohlen. Am 20.02.2023, gegen 7 Uhr, musste auch der Hausmeister einer Schule in der Freiastraße feststellen, dass seit dem 17.02.2023, 16:30 Uhr, in das Schulgebäude ...

