POL-PPRP: Mehrere Einbrüche

Ludwigshafen (ots) - Seit Samstag den 18.02.2023, gegen 19:00 Uhr, wird der 56-jährige Herr C. aus Ludwigshafen vermisst. Letztmalig wurde Herr C. in der Ludwigshafener Innenstadt gesehen. Herr C. ist orientierungslos und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnte der Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Herr C. kann ...

