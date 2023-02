Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Keller

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagabend (18.02.2023), gegen 19 Uhr, brach ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Sudermannstraße aus. Durch das Feuer wurden im Kellerraum befindliche Gegenstände und ein Verteilerkasten beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Bereits am 16.02.2023 brannte es in dem Keller (wir berichteten: https://s.rlp.de/ncTjr). Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

