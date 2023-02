Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl in der Sternstraße

Ludwigshafen (ots)

Als ein Lieferdienstmitarbeiter am 19.02.2023, gegen 20 Uhr, in der Sternstraße zu seinem parkenden Auto zurückkehrte, musste er feststellen, dass eine unbekannte Person mehrere Gegenstände gestohlen hatte. Hierunter waren ein Geldbeutel sowie ein Handy. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

