POL-PPRP: Betrunkener E-Scooter-Fahrer

Ludwigshafen (ots) - Ein 46-jähriger Motorradfahrer wurde am 19.02.2023, gegen 14 Uhr, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. An der Kreuzung Bad-Aussee-Straße/ Bürgermeister-Trupp-Straße war es zu einem Zusammenstoß zwischen ihm und einer 26-jährigen Autofahrerin gekommen. Der Motorradfahrer stürzte daraufhin. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 ...

