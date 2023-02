POL-PPRP: Unfall in der Wollstraße

Ludwigshafen (ots) - Ein 30-Jähriger parkte am Freitag (17.02.2023) um 19 Uhr ein Firmenfahrzeug auf einem Parkplatz in der Karlsbader Straße. Als er am Sonntagmorgen (19.02.2023, 11 Uhr) zu dem Transporter zurückkehrte, musste er feststellen, dass eine Fensterscheibe eingeschlagen worden war. Aus dem Innern des Fahrzeugs wurden mehrere Werkzeuge gestohlen. Insgesamt dürfte sich der Sachschaden auf einen geringen ...

mehr