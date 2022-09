Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Autofahrer deutlich alkoholisiert

Mit deutlich mehr als drei Promille Atemalkoholkonzentration hat eine Polizeistreife am Mittwoch gegen 16.30 Uhr den Fahrer eines Kleintransporters aus dem Verkehr gezogen. Der Pkw fiel anderen Verkehrsteilnehmern während der Fahrt von Wangen nach Ravensburg auf der B 32 auf, da er starke Schlangenlinien fuhr und mehrfach kurzzeitig von der Straße abkam. Eine alarmierte Polizeistreife wollte den Wagen am Ortseingang Ravensburg anhalten, wo der 47 Jahre alte Fahrer allerdings alle Anhaltsignale ignorierte. Er überfuhr an der Einmündung Leonhardtstraße eine rote Ampel und konnte schlussendlich kurz darauf von einer Polizeistreife zum Anhalten bewegt werden. Nach dem hohen Ergebnis des Atemalkoholtests musste er die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sollte die Blutuntersuchung den zu hohen Alkoholwert bestätigen, hat er mit einer Anzeige wegen Trunkenheit zu rechnen. Seinen Führerschein konfiszierten die Beamten noch an Ort und Stelle.

Weingarten

Radfahrer kollidiert mit Pkw - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem am Mittwoch kurz nach 11 Uhr an der Einmündung des Finkenwegs in die Niederbieger Straße ein Pedelec-Fahrer mittelschwer verletzt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Der 32-jährige Radfahrer überquerte die Niederbieger Straße an der dortigen Fußgängerampel. Ein 61 Jahre alter Pkw-Lenker erfasste den Radler, woraufhin dieser stürzte und sich Gesichts- und Beinverletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Da beide Unfallbeteiligten angaben, dass die Lichtzeichenanlage jeweils Grün gezeigt haben soll, bittet die Polizei etwaige Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Weingarten

Pkw aufgebrochen

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen VW Golf aufgebrochen, der in einer Tiefgarage in der Gerberstraße stand. Der Unbekannte schlug an dem VW, der unmittelbar neben dem Treppenaufgang zum Löwenplatz geparkt war, eine Seitenscheibe ein und entwendete aus dem Fahrzeuginneren mehrere Wertgegenstände. Personen, die insbesondere zwischen Mitternacht und 10 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 mit den Ermittlern des Polizeireviers Weingarten in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, niemals Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen.

Bad Waldsee

Unfallflüchtiger hinterlässt hohen Sachschaden

Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 16 und 23 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Holzstraße hinterlassen hat. Ersten Erkenntnissen zufolge prallte der Unbekannte mit großer Wucht gegen einen geparkten BMW und verschob diesen um mehrere Meter. Durch den massiven Schaden an der vorderen linken Fahrzeugseite war der BMW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher suchte unterdessen das Weite, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Ermittler gehen davon aus, dass auch dessen Fahrzeug, bei dem es sich mutmaßlich um einen weinroten Mercedes handelt, stark beschädigt sein dürfte. Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Wagen nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Isny

Einbrecher stiehlt Wandtresor

An einem Wohnhaus in der Schwanensiedlung hat ein Einbrecher im Laufe der letzten drei Wochen eine Kellertüre aufgebrochen. Der Täter stieg in das Haus ein und stemmte vermutlich mit schwerem Werkzeug einen Wandtresor heraus. Auf der Suche nach weiterer Beute brach er im Haus mehrere Türen auf und durchsuchte die Zimmer. Er nahm den Tresor samt darin befindlicher Wertgegenstände in Höhe eines vierstelligen Euro-Betrages mit sich. Der Polizeiposten Isny hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07562/97655-0 um sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch.

Wolfegg

Schwer verletzt bei Holzarbeiten

Bei Arbeiten an einer Holzstapelmaschine hat sich ein 26 Jahre alter Mann Mittwochnachmittag in Grimmenstein schwer verletzt. Eine Holzlatte hatte sich in der Maschine verkeilt und so für eine Störung gesorgt. Um diese zu beseitigen, stieg der Mann an das Rollband und löste das Holz. Das Band kam ins Rollen und ein etwa drei Tonnen schwerer Holzstapel quetschte den Unterleib des Mannes. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die Feuerwehr musste den 26-Jährigen befreien, bevor er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden konnte.

Leutkirch

Diebstahl aus Auto

Mit einem Stein und einem Gullideckel hat ein Dieb in der Nacht zum Mittwoch die Seitenscheiben dreier Pkw im Stadtgebiet eingeworfen. Aus dem Innenraum eines in der Wilhelmstraße geparkten Seat stahl er einen schwarzen Ledergeldbeutel samt Inhalt. Aus der Mittelkonsole eines am neuen Stadion im Öschweg geparkten Ford Fiesta nahm er Münzgeld in zweistelliger Höhe. Aus einem BMW in der Rudolph-Roth-Straße klaute der Täter einen schwarzen Ledergeldbeutel. Das Polizeirevier Leutkirch hat nun Ermittlungen nach dem Unbekannten eingeleitet und schließt einen Zusammenhang der Taten nicht aus. Personen, die zu den Taten sachdienliche Hinweise geben können, oder die an den Tatorten am frühen Donnerstag Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

