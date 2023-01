Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Motorrollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Greven (ots)

Am Montagmorgen (02.01.2023) hat sich gegen 09.35 Uhr an der Kreuzung Grüner Weg / Am Eggenkamp / Pauline-Bünhove-Straße ein Verkehrsunfall ereignet.

Ein 71-jähriger Mann aus Greven fuhr mit seinem Mercedes-Benz auf der Pauline-Bünhove-Straße. Er beabsichtigte die Kreuzung Grüner Weg / Am Eggenkamp / Pauline-Bünhove-Straße geradeaus zu passieren, um seine Fahrt auf der Straße Am Eggenkamp fortzusetzen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er in den Kreuzungsbereich ein und übersah hierbei einen 53-jährigen Mann, der mit seinem Kleinkraftrad auf dem Grünen Weg in Richtung Hansaring unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Motorrollerfahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 3.800 Euro geschätzt.

