POL-ST: Wettringen, Verkehrsunfall

Steinfurt (ots) - Feuer vermutlich durch Feuerwerksreste entstanden An der Otto-Hahn-Straße brannte am frühen Sonntagmorgen (01.01.2023) eine Mülltonne in einer Garage gebrannt. Ersten Ermittlungen zufolge hatten Anwohner ein Feuerwerk gemacht und die Reste davon auskühlen lassen. Anschließend entsorgten sie diese in der Mülltonne und schoben diese in die Garage. Kurze Zeit später bemerkten sie dann Rauch in der ...

