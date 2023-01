Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Hörstel, Rheine, Brände Brandursache in einigen Fällen unklar

Steinfurt (ots)

Ort: Neuenkirchen, Grote Kamp

Zeit: Sonntag, 01.01.2023, 00.50 Uhr Vermutlich durch Feuerwerkskörper wurden ein Baum und ein Busch in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Schadenshöhe ist unbekannt.

Ort: Neuenkirchen, Drosselstraße

Zeit: Sonntag, 01.01.2023, 05.05 Uhr Ein Zeuge bemerkte den Brand einer Hecke und informierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand löschen. Die Brandursache ist unklar.

Ort: Hörstel, Laugestraße

Zeit: Sonntag, 01.01.2023, 01.30 Uhr Im Garten eines Einfamilienhauses stand eine Hecke in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ersten Ermittlungen zufolge ist die Hecke durch Feuerwerkskörper in Brand geraten. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Ort: Rheine, Berbomstiege

Zeit: 01.01.2023, 00.10 Uhr Am Hünenborg Denkmal brannte ein Teil des davor gepflanzten Wacholders. Ersten Ermittlungen zufolge geriet dieser durch Feuerwerkskörper in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Ort: Rheine, Schafbergstraße

Zeit: Sonntag, 01.01.2023, 06.05 Uhr Eine Zeugin bemerkte ein Feuer an einer Garage und informierte die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte. Durch den Brand wurden die Garage und zwei nahe liegende Häuser beschädigt. Ersten Ermittlungen zufolge liegen die Schäden an den Gebäuden bei insgesamt etwa 25.000 Euro. Wie der Brand entstanden ist, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Ort: Rheine, Cheruskerstraße

Zeit: 01.01.2023, 00.30 Uhr Ersten Ermittlungen zufolge geriet durch ein Feuerwerkskörper eine Hecke in Brand. Zeugen meldeten dies der Feuerwehr, die den Brand löschen konnte.

In den Fällen, in denen die Brandursache unklar ist, ermittelt die Polizei. Wer Hinweise zu einem dieser Brände geben kann, meldet sich bitte bei der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

