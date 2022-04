Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Randalierer

Warstein (ots)

Am Mittwoch, um 08:50 Uhr, wurde die Polizei zur Hauptstraße gerufen. Hier hatte ein offensichtlich betrunkener Mann mit einem E-Roller einen Fußgänger auf dem Bürgersteig fast angefahren. Als sich der Fußgänger beschwerte, kam der 44-jährige Rollerfahrer aus Warstein zurück und stritt lautstark mit dem Fußgänger. Dieser rief die Polizei. Bereits beim Eintreffen der Beamten wurden sie von dem Randalierer aggressiv begrüßt. Er beschimpfte und bedrohte die Polizisten in einer ziemlich fäkal- und sexuallastigen Art und Weise. Der Mann roch nach Alkohol und hatte geweitete Pupillen. Darum sollte eine Blutprobe entnommen werden. Da er immer aggressiver wurde legten die Polizisten ihm Handschellen an. Unter weiteren wüsten Beschimpfungen und Drohungen wurde er zum Krankenhaus gebracht. Auch hier versuchte er immer wieder die Polizisten anzugreifen. Auf der anschließenden Fahrt ins Polizeigewahrsam nach Lippstadt spuckte der Warsteiner einen der Kollegen an und wehrte sich aus Leibeskräften bis er schließlich in der Zelle war. Auch hier hielt er die Polizeibeamten noch weitere fünf Stunden auf Trapp. Die Ausnüchterungszelle darf er dann wahrscheinlich am späten Abend wieder verlassen. Ein Polizeibeamter wurde von dem Mann leicht verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. (lü)

