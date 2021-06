Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Kleinkind bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montag, um 19:45 Uhr, wollte ein 20-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen an der Hochstraße aus einer Grundstückseinfahrt in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei kollidierte er mit einem 39-jährigen Autofahrer aus Bochum. Er fuhr auf der Hochstraße in Richtung Süden. Durch den Aufprall wurde das Auto des 20-Jährigen gegen ein geparktes Fahrzeug geschoben. Im Auto des 39-Jährigen verletzte sich ein 3-jähriges Kind leicht. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gefahren. Der 20-Jährige verletzte sich ebenfalls leicht. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Bei dem Unfall entstand 20.500 Euro Sachschaden.

