Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Versuchter Handtaschenraub Frau leicht verletzt

Emsdetten (ots)

Am Samstagmittag (31.12.2022) ist es zwischen 13.10 Uhr und 13.15 Uhr zu einem versuchten Handtaschenraub gekommen. Der Tatort ist der Fußweg, der parallel zur Wilmerstraße verläuft. Eine 55-jährige Frau aus Emsdetten war dort mit ihrem Hund spazieren. In Höhe der Hausnummer Wilmerstraße 10 saß ein unbekannter Mann auf seinem Fahrrad und drehte eine Zigarette. Nachdem die Frau den Unbekannten passiert hatte, riss dieser plötzlich an ihrer Handtasche. Die Frau setzte sich zur Wehr und kam zu Fall. Hierbei verletzt sie sich leicht. Der Täter flüchtete ohne Beute mit seinem Fahrrad in Richtung Buchenweg. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er war 180 cm groß und zwischen 50 und 55 Jahre alt. Er hatte kurze graue Haare und einen "Fünf-Tage-Bart". Er trug eine auffällige grüne Jacke mit Camouflage-Muster und jeweils einen Fingerring an beiden Händen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Emsdetten unter der Telefonnummer 02572/9306-4415 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell