Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, weißer Ford Transit gestohlen

Greven (ots)

Am Samstag (31.12.2022) in der Zeit zwischen 02.00 Uhr und 09.00 Uhr haben unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise einen weißen Ford Transit entwendet. Das Fahrzeug parkte im Tatzeitraum auf dem Parkstreifen der Pauline-Bünhove-Straße in Höhe der Hausnummer 86. Das Kennzeichen lautet TE-MW84. Die Schadenshöhe wird auf 8.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Greven unter der Rufnummer 02572/9306-4415 entgegen.

