Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unbekannte beschädigen Glasscheibe

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt]

In der Nacht vom 10.11.22 auf 11.11.22, warf eine bislang unbekannte Person einem Stein in eine Fensterscheibe eines Kindergartens in der Hirschbühlstraße. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

