POL-DH: --- Syke-Barrien - Ladung verloren ---

Am Mittwoch gegen 14:35 Uhr befuhr ein Skoda-Fahrer die Sudweyher Straße in Fahrtrichtung Barrien, als ihm in der Kurve ein Pkw mit Anhänger entgegenkommt und einen Eimer verliert. Kurz vor der Kreuzung zu B 6 fällt der Mörtel-Eimer vom Anhänger und prallt gegen den Skoda. Der Schaden beträgt ca. 2500 Euro. Bei dem bisher noch unbekannten Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Kombi mit Anhänger handeln. Die Frau, die mit ihrem roten Renault hinter dem gesuchten Fahrzeug fuhr, aber auch andere Zeugen werden gebeten, sich als Zeugen bei der Polizei Syke, Tel. 04242/9690, zu melden.

