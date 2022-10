Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Ohmden (ES): Zu schnell unterwegs

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte den Ermittlungen des Polizeireviers Kirchheim zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, den eine 22-Jährige am Mittwochmorgen in der Zeller Straße verursacht hat. Die junge Frau war gegen 5.45 Uhr mit ihrem VW up! auf der Zeller Straße in Richtung Zell unterwegs. Bei leichtem Nebel erkannte sie in der Dunkelheit den Kreisverkehr an der Einmündung Grubäckerweg zu spät. Weil sie zudem noch zu schnell unterwegs war, verlor sie im Kreisverkehr die Kontrolle über ihren Wagen und kam kurz vor der gegenüberliegenden Ausfahrt nach rechts von der Ausfahrt ab. Nachfolgend überfuhr sie die Hecke eines angrenzenden Wohnhauses und schrammte an einem Baum vorbei, bevor sie im Vorgarten zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand, allerdings war der VW nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der entstandene Sachschaden am Auto wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Zum Schaden an dem Grundstück liegen noch keine Informationen vor. (cw)

Dettenhausen (TÜ): Auf vorausfahrenden Pkw aufgefahren

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der B464 verletzt worden. Eine Skoda-Lenkerin war gegen 8.20 Uhr mit ihrem Wagen auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass der vorausfahrende Mazda-Lenker aufgrund eines wiederum vorausfahrenden Traktors, der auf den dortigen Wanderparkplatz abbog, bremsen musste. Bei dem anschließenden Auffahrunfall erlitten beide Fahrzeuglenker nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell