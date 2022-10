Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Exhibitionist, Kinder auf Zebrastreifen gefährdet, Unfälle, Auseinandersetzung, Brand, Gewalttätige Person

Reutlingen (ots)

Auseinandersetzung

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Dienstagabend beim Gustav-Werner-Platz ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren dort gegen 19.45 Uhr zwei Männer im Alter von 29 und 40 in einen Streit geraten, der in Handgreiflichkeiten mündete. Dabei sollen möglicherweise auch ein Pfefferspray und ein Cuttermesser zum Einsatz gekommen sein. Die beiden alkoholisierten Kontrahenten wurden dabei verletzt. Während der 29-Jährige mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde, lehnte der Ältere eine medizinische Versorgung ab. Weil dieser zuvor in alkoholisiertem Zustand mit einem Fahrrad unterwegs gewesen sein soll, wurde er zum Polizeirevier gebracht, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Anschließend wurde er auf freien Fuß entlassen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Reutlingen (RT): Gegenverkehr übersehen

Die Missachtung des Vorrangs des Gegenverkehrs ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, den eine 47-Jährige am Mittwochmorgen an der Einmündung Alteburgstraße / Auerbachstraße verursacht hat. Die Frau war gegen 6.40 Uhr mit ihrem Toyota Aygo auf der Alteburgstraße in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Auerbachstraße einbiegen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende Yamaha, deren 53 Jahre alter Fahrer nicht mehr schnell genug reagieren konnte, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 7.000 Euro geschätzt. (cw)

Pliezhausen (RT): Brand einer Küchenzeile

Zum Brand in einer Firma in der Robert-Bosch-Straße sind die Einsatzkräfte am Montagmorgen ausgerückt. Gegen 7.15 Uhr wurden die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, nachdem an einem Fenster eines rückwärtigen Gebäudeteils Rauchgeruch und Flammen festgestellt worden waren. Wie sich herausstellte war im dortigen Sozialraum der Firma aus noch ungeklärter Ursache ein Brand an der Küchenzeile ausgebrochen. Die Flammen konnten von der Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht und ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (cw)

Nürtingen (ES): Person in Gewahrsam genommen

Ein gewalttätiger Mann musste die Nacht auf Mittwoch in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Der 32-Jährige wollte am Dienstagabend, gegen 20.45 Uhr, alkoholische Getränke in einem Einkaufszentrum in der Europastraße kaufen. Da er nicht genügend Geld dabei hatte, mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand und laut herumschrie, wurde die Polizei vom Personal gerufen. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort verhielt sich der Mann zunächst friedlich. Da der Verdacht bestand, dass er einen Ladendiebstahl begangen hatte, wurde der 32-Jährige durchsucht. Hierbei fanden die Polizisten kein Diebesgut. Es konnte jedoch eine geringe Menge Marihuana sichergestellt werden. Im weiteren Verlauf wurde der Mann aggressiver, beleidigte die Polizisten aufs Übelste und wollte das Geschäft nicht verlassen. Er musste deswegen zwangsweise aus dem Gebäude gebracht werden. Hierbei schlug er unvermittelt nach einem Polizeibeamten und verletzte diesen leicht. Daraufhin wurde der Mann zu Boden gebracht, Handschließen angelegt und zum Polizeirevier gefahren. Gegen den 32-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. (ms)

Haigerloch (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro ist an einem Pkw bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der B 463 entstanden. Ein 56-Jähriger war kurz nach 10.30 Uhr mit einem Skoda Octavia auf der Bundesstraße von Haigerloch herkommend in Richtung Autobahn unterwegs. Unmittelbar vor der Kreisgrenze kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Straßengraben und blieb auf einem Schotterparkplatz stehen. Hierbei wurden neben dem Auto ein Zaun sowie ein Verkehrszeichen beschädigt. Ersten Erkenntnissen nach war der Fahrer unverletzt geblieben. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. (ms)

Albstadt (ZAK): In der Öffentlichkeit onaniert (Zeugenaufruf)

Ein noch unbekannter Mann hat sich am späten Dienstagabend in der Silberburgstraße offenbar selbst befriedigt. Ein Anwohner entdeckte den Mann, der dort onaniert haben soll, gegen 22.45 Uhr. Bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte war der Mann bereits geflüchtet. Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Der Mann war etwa Ende 30 Jahre alt und wird als zirka 170 Zentimeter groß beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke, eine schwarze Jogginghose mit silberfarbenen Streifen und weiße Schuhe. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Albstadt unter Telefon 07432/955-0 entgegen. (rn)

Balingen (ZAK): Kinder auf dem Zebrastreifen gefährdet (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Dienstagmittag im Bereich des Kreisverkehrs Wilhelmstraße / Am Spitalhöfle ereignet hat, sucht das Polizeirevier Balingen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war der noch unbekannte Fahrer einer grauen Mercedes C-Klasse mit Balinger Kennzeichen gegen 13.45 Uhr auf der Straße Am Spitaltörle in Richtung Stadtmitte unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr soll der Wagen wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein und einen Stein neben der Fahrbahn touchiert haben. In der Folge bog der Mercedes dann in den Kreisverkehr nach rechts in die Wilhelmstraße in Richtung Feuerwehrhaus ein. Zu diesem Zeitpunkt soll eine Gruppe von Schülern den Fußgängerüberweg am CityCenter überquert und sich bereits auf der Fahrbahn befunden haben. Dabei soll es beinahe zur Kollision mit drei Schülern aus der Gruppe und dem Auto gekommen sein. Nachfolgend soll der Fahrer an der dortigen Bushaltestelle kurz gestoppt, die Kinder angesprochen und sich dann von der Örtlichkeit entfernt haben. Der Fahrer wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt, mit hellbraunen Haaren, Dreitagebart und einem sogenannten Boxerhaarschnitt beschrieben. Er war mit einem dunkelbraunen, langärmeligen Sweatshirt und Bluejeans bekleidet. In dem grauen Mercedes sollen auf der Rückbank zwei junge Frauen und ein Kind im Kindersitz gesessen haben. Das Polizeirevier hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07433/264-0 um Hinweise. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell