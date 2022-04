Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus mehreren Pkw - Versuchter Einbruch in Therme

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl aus mehreren Pkw

Kirchheim. Im Ortsteil Frielingen wurden in der Nacht zu Dienstag (12.04.) vier Fahrzeuge Ziel unbekannter Täter.

In der Aulastraße entwendeten die Langfinger aus dem Fahrzeuginnenraum eines roten Ford Kuga eine Multifunktionslampe "Olight Perun 2" im Wert von circa 100 Euro. Auch ein in derselben Straße abgestellter, lilafarbener VW Mulitvan wurde augenscheinlich von Unbekannten durchsucht. Ob dabei etwas entwendet wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Aus einem grauen VW Passat in der Siedlungsstraße entnahmen unbekannte Täter zudem unerlaubt mehrere Schmuckstücke im Gesamtwert von etwa 170 Euro.

Außerdem wurde ein grauer Skoda Octavia in der Raiffeisenstraße von Einbrechern geöffnet und eine elektronische Auswerteeinheit im Gesamtwert von circa 2.000 Euro gestohlen.

Wie die Täter in die Fahrzeuge gelangten, ist bislang noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Auch ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Therme

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Dienstag (12.04.) hebelten Unbekannte an einer Eingangstür einer Therme in der Straße "Am Kurpark". Die Tür hielt den Einbruchsversuchen jedoch stand, sodass lediglich Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

