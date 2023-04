Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Schwaförden - Fahrer stirbt bei Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Der Fahrer eines Pkw Mercedes-Benz ist in der Nacht bei einem schweren Verkehrsunfall in Schwaförden ums Leben gekommen.

Der 30-jährige Fahrer war gegen 01.55 Uhr auf der Ohlendorfer Straße in Richtung Schwaförden unterwegs. Vermutlich aufgrund seiner viel zu hohen Geschwindigkeit geriet er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Sein Pkw schleuderte zunächst gegen einen Baum und dann mit voller Wucht gegen einen zweiten Baum. Der Pkw wurde in mehrere Teile zerrissen. Der Fahrer wurde aus dem Pkw geschleudert und lag beim Eintreffen der Rettungskräfte auf der Straße. Der 30-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Um auszuschließen, dass noch mehr Personen zum Unfallzeitpunkt in dem Pkw gesessen haben, wurde die Drohnenstaffel der Feuerwehr alarmiert. Die Absuche mit der Drohne ergab keinerlei Hinweise auf weitere Mitfahrer.

Die Ohlendorfer Straße musste für die Unfallaufnahme und ersten Ermittlungen der Polizei im Bereich der Kreuzung Ringstraße für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr half bei den Aufräumarbeiten und leuchtete die Unfallstelle aus.

Alle Einsatzkräfte, die Ersthelfer und die Angehörigen wurden durch Seelsorger betreut.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell