Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 09.04.2023

Diepholz (ots)

Diepholz - Diebstahl aus dem Außenbereich eines Baumarktes

Unbekannte Täter verschaffen sich in dem Tatzeitraum vom 06.04.2023 bis zum 08.04.2023 durch gewaltsames Öffnen eines Schlosses Zutritt zu dem Außenbereich eines Baumarktes in der Schömastraße. Aus diesem Bereich wird eine Außensitzecke entwendet. Zudem gelangen die unbekannten Täter durch Aufbrechen eines weiteren Schlosses in einen Container, welche neben dem Gebäude steht. Bislang kann nicht gesagt werden, ob Diebesgut aus dem Container erlangt wurde. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441-9710, zu melden.

Bassum - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00:28 Uhr, befuhr ein Bassumer Bürger mit seinem Pkw die Ortschaft Hassel in Bassum. Hier kommt er mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und überschlägt sich. Die vor Ort eingesetzten Beamten stellen fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt ein Ergebnis von 1,43 Promille. Der Fahrzeugführer musste seinen Führerschein vorläufig abgeben und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Bei dem Verkehrsunfall wurde außerdem ein Telefonmast beschädigt.

Bassum - Sachbeschädigung an der Grundschule

Am Samstagabend wird durch einen Jungen eine eingeworfene Glasscheibe bei der Grundschule Bassum in der Mittelstraße gemeldet. Der Tatzeitraum ist bislang unbekannt. Die Polizei Syke bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Syke - Einbruchdiebstahl

Bislang unbekannte Täter gelangen durch Aufhebeln einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Syke Ortsteil Falldorf. Die Tat müsste sich laut Angaben der Anzeigeerstatter in der Nacht von Freitag auf Samstag ereignet haben. Bislang kann nicht gesagt werden, ob die unbekannten Täter Diebesgut erlangen konnten. Die Polizei Syke bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Bruchhausen-Vilsen - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag, den 08.04.2023, gegen 14:51 Uhr, kontrollieren Beamte der Polizei Syke einen Pkw in der Homfelder Straße in Bruchhausen-Vilsen. Durch die Beamten wird festgestellt, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Die Weiterfahrt wird der Fahrzeugführerin untersagt. Eine Blutentnahme wird durchgeführt.

Twistringen - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstag den 08.04.2023, um 12:04 Uhr, kontrollieren Polizeibeamte der Polizei Syke einen Pkw auf der Bundesstraße 6 im Ortsgebiet Twistringen. Im Verlauf der Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,77 Promille. Der Fahrzeugführerin wird die Weiterfahrt untersagt und es wird eine Blutentnahme durchgeführt. Des Weiteren wird der Führerschein der 62-jährigen Fahrzeugführerin sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell